Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Suriye’nin kuzeyindeki Tıl Hamis’te başlayan ve yüksekliği onlarca metreye çıkan toz fırtınası ilginç görüntüler yarattı. Suriye’deki internet sitelerinde yer alan görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne sererken, Suriye’nin kuzeyindeki Tıl Hamis’te görüntülenen toz fırtınasının ilerleyişi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Suriye’nin kuzeyinden gelen toz fırtınası Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’ı da etkisi altına aldı.
Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Kentin üzerini bir anda kaplayan yağmur bulutları ve toz kütlesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksekliği onlarca metre olan ve görüntüsü ile ürküten toz fırtınası görüş mesafesini sıfır metreye inderirken, 3 gündür etkisi süren toz fırtınası nedeniyle halkın evlerinden çıkmadığı belirtildi.
Türkiye'nin güneydoğu bölgesini de etkileyen Suriye'nin kuzeyindeki toz fırtınası, böyle görüntülendi.
Kaynak: DHA
Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum