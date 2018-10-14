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Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinden gelen ve Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de etkisi altına alan toz fırtınası sonucu çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Suriye’nin kuzeyindeki Tıl Hamis’te başlayan ve yüksekliği onlarca metreye çıkan toz fırtınası ilginç görüntüler yarattı. Suriye’deki internet sitelerinde yer alan görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne sererken, Suriye’nin kuzeyindeki Tıl Hamis’te görüntülenen toz fırtınasının ilerleyişi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Suriye’nin kuzeyinden gelen toz fırtınası Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’ı da etkisi altına aldı.

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Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Kentin üzerini bir anda kaplayan yağmur bulutları ve toz kütlesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksekliği onlarca metre olan ve görüntüsü ile ürküten toz fırtınası görüş mesafesini sıfır metreye inderirken, 3 gündür etkisi süren toz fırtınası nedeniyle halkın evlerinden çıkmadığı belirtildi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesini de etkileyen Suriye'nin kuzeyindeki toz fırtınası, böyle görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye toz fırtınası Tıl Hamis

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