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Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı ne zaman olacak? İnsana zararı var mı?

18.04.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" beklendiği duyuruldu. Peki, Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı ne zaman olacak? İşte, detaylar...

Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı ne zaman olacak? İnsana zararı var mı?

Meteoroloji tarafından yapılan toz taşınımı uyarısının artından vatandaşlar, Toz taşınımı ne zaman olacak? İnsana zararı var mı? sorularını araştırmaya başladı. Solunumuz üzerinde olumsuz etkileri bulunan toz taşınımı konusunda uzmanlar; astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı olan vatandaşları ikaz etti. İşte, ayrıntılar...

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak ifade edilmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

TOZ TAŞINIMININ ZARARI NEDİR?

Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar toz taşınımından en fazla etkilenen kişilerdir. Afrika’da yapılan araştırmalara göre, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğu ispatlanmıştır.

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hava durumu meteoroloji İstanbul

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