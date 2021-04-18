HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izle l İskender'in güçleri gidiyor mu?

Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izle l İskender'in güçleri gidiyor mu?

18.04.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Tozkoparan İskender, her Pazar günü izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde İskender, kapının önüne bırakılan kuzgun tüyü bulunca Salih ve Mavi Ay’ın canı yeniden sıkılmıştı. Peki Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izle l İskender'in güçleri gidiyor mu?

Her Pazar saat 16:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Tozkoparan İskender, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde İskender, kapının önüne bırakılan kuzgun tüyü bulunca Salih ve Mavi Ay’ın canı yeniden sıkılmıştı. Peki Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TOZKOPARAN İSKENDER DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (19. BÖLÜM)

Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

TOZKOPARAN İSKENDER SON BÖLÜM ÖZETİ (18. BÖLÜM)

İskender, kapının önüne bırakılan kuzgun tüyünü bulunca Salih ve Mavi Ay’ın canı tekrardan sıkılır. Kuzgunların dönmüş olma ihtimalinin yanı sıra birisi özellikle İskender ile uğraşıyor gibi görünmektedir. Öte yandan Savaş, Fikri’ye naz yapar ve gerçekte neler olup bittiğini öğrenmek ister. Savaş’a karşı mahcup olan Fikri, Savaş’a kendisinden ne isterse yapacağına dair söz verir. Mavi Ay ve Kasırga, tam okçuluk müsabakası esnasında Giovanni’nin Tayfun’a söylediği söz ile beraber şok olur. Evlatlıktan reddedileceklerini duyan Tayfun ve Duygu, soluğu babaannelerinin yanında alırlar. Sadece Kasırga üyeleri değil, tüm öğretmenler ve Mavi Ay da yaşananlar karşısında oldukça üzülür. Tayfun ve Duygu’ya yardım etmek isteyen Mavi Ay bir plan yapar ve Kasırga’nın kulüp odasına giderler. Fakat planın işe yaraması için Kasırga’nın Mavi Ay ile iş birliği yapması gereklidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Erol Demiröz hayatını kaybetti!Erol Demiröz hayatını kaybetti!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
TRT 1

En Çok Okunan Haberler

Polisin durdurduğu şüpheli şahsın üzerinden suikast silahı çıktı

Polisin durdurduğu şüpheli şahsın üzerinden suikast silahı çıktı

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Bilim Kurulu üyesinden ek tedbir açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden ek tedbir açıklaması

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren cumartesi mesaisi kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren cumartesi mesaisi kararı

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.