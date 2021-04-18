Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izle l İskender'in güçleri gidiyor mu?

Her Pazar saat 16:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Tozkoparan İskender, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde İskender, kapının önüne bırakılan kuzgun tüyü bulunca Salih ve Mavi Ay’ın canı yeniden sıkılmıştı. Peki Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TOZKOPARAN İSKENDER DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (19. BÖLÜM)

Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

TOZKOPARAN İSKENDER SON BÖLÜM ÖZETİ (18. BÖLÜM)

İskender, kapının önüne bırakılan kuzgun tüyünü bulunca Salih ve Mavi Ay’ın canı tekrardan sıkılır. Kuzgunların dönmüş olma ihtimalinin yanı sıra birisi özellikle İskender ile uğraşıyor gibi görünmektedir. Öte yandan Savaş, Fikri’ye naz yapar ve gerçekte neler olup bittiğini öğrenmek ister. Savaş’a karşı mahcup olan Fikri, Savaş’a kendisinden ne isterse yapacağına dair söz verir. Mavi Ay ve Kasırga, tam okçuluk müsabakası esnasında Giovanni’nin Tayfun’a söylediği söz ile beraber şok olur. Evlatlıktan reddedileceklerini duyan Tayfun ve Duygu, soluğu babaannelerinin yanında alırlar. Sadece Kasırga üyeleri değil, tüm öğretmenler ve Mavi Ay da yaşananlar karşısında oldukça üzülür. Tayfun ve Duygu’ya yardım etmek isteyen Mavi Ay bir plan yapar ve Kasırga’nın kulüp odasına giderler. Fakat planın işe yaraması için Kasırga’nın Mavi Ay ile iş birliği yapması gereklidir.



