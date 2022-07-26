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Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu Yaka dizisindeki Özel Yağızoğlu Koleji neresi? İşte çekim yeri ve oyuncuları

26.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yaptığı ve Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert, Nebil Sayın gibi pek çok oyuncunun yer aldığı Tozlu Yaka dizisinin çekim yeri merak ediliyor. Sevilen dizide yer alan Özel Yağızoğlu Koleji'nin nerede olduğu da en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte Tozlu Yaka dizisinin çekim yeri ve ayrıntılar...

Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu Yaka dizisindeki Özel Yağızoğlu Koleji neresi? İşte çekim yeri ve oyuncuları

Fox Tv ekranlarında 27 Haziran Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Tozlu Yaka dizisi, ilgiyle takip edilen gençlik dizilerinden oldu. Dizide yer alan kolejin yeri hakkında "Özel Yağızoğlu Koleji nerede?" sorusu sık sık sorgulanıyor. Peki pek çok genç ismi aynı kadroda buluşturan Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor?

TOZLU YAKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tozlu Yaka dizisinin çekiminde kullanılan okulun yeri merak konusu oldu. Dizinin çekim yerinin İstanbul olduğu biliniyor.

ÖZEL YAĞIZOĞLU KOLEJİ NEREDE?

Dizide Özel Yağızoğlu Koleji ismiyle yer alan kolejin gerçek adı da merak konusu oldu. Dizinin çekildiği okul asılında İstanbul Özel Küçük Prens Lisesi'dir. Söz konusu okul Fransız Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfının okullarından biri olarak bilinmektedir.

İstanbul Özel Küçük Prens Lisesi'nde okullar 17 Mayıs itibari ile tatile girmiştir ve bu sebeple Tozlu Yaka dizisi çekimlerine izin verilmiştir. Özel Yağızoğlu Koleji isminde başka bir okul ise bulunmamaktadır.

TOZLU YAKA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda genç ve usta pek çok isim bulunuyor.

Emre Kınay,
Tayanç Ayaydın,
Dolunay Soysert,
Nebil Sayın,
Kadim Yaşar,
Nur Yazar,
Kaan Mirac Sezen,
Oğulcan Arman Uslu,
Duygu Özşen,
Özgür Foster,
Ahmet Haktan Zavlak,
Ecem Çalhan,
Ulvi Kahyaoğlu,
Serra Pirinç,
Çağla Şimşek,
Can Bartu Aslan,
Durukan Çelikkaya.

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