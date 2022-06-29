Tozlu Yaka dizisi oyuncuları kimler? Tozlu Yaka dizisi konusu nedir? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Önceki gün FOX TV ekranlarında yayınlanan ve Yekta Torun'un senaryosunu kaleme aldığı Tozlu Yaka'nın yönetmenliğini Semih Bağcı üstleniyor. NTC Medya'nın yapımını üstlendiği projenin konusu araştırılmaya başlandı. Peki Tozlu Yaka dizisi oyuncuları kimler?

TOZLU YAKA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda genç ve usta pek çok isim bulunuyor.

Emre Kınay,

Tayanç Ayaydın,

Dolunay Soysert,

Nebil Sayın,

Kadim Yaşar,

Nur Yazar,

Kaan Mirac Sezen,

Oğulcan Arman Uslu,

Duygu Özşen,

Özgür Foster,

Ahmet Haktan Zavlak,

Ecem Çalhan,

Ulvi Kahyaoğlu,

Serra Pirinç,

Çağla Şimşek,

Can Bartu Aslan,

Durukan Çelikkaya.

TOZLU YAKA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu şöyle açıklandı:

"Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozlu yaka’ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı."

TOZLU YAKA DİZİSİ UYARLAMA MI?

FOX TV ekranlarında ekranlara gelen Tozluyaka dizisinin uyarlama olup olmadığı da merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizi uyarlama değil. Tozlu yaka dizisinin senaryosunu Yekta Torun'un kaleme aldığı biliniyor.

