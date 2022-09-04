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TOZLUYAKA 10. BÖLÜM İZLE! Tozluyaka son bölümde neler olacak?

04.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisi 4 Eylül Pazar akşamı 10. bölümüyle ekrana gelecek. Dolunay Soysert, Emre Kınay ve Tayanç Ayaydın'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Tozluyaka 10. bölüm izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Tozluyaka son bölümde neler olacak?

TOZLUYAKA 10. BÖLÜM İZLE! Tozluyaka son bölümde neler olacak?

Tozluyaka dizisi seyirciler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Fox Tv ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan bu gençlik dram dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta. Birçok kişi arama motorlarında "Tozluyaka 10. bölüm izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Tozluyaka son bölümde neler olacak?

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TOZLUYAKA DİZİSİ 10. BÖLÜM KONUSU

Tozluyaka 10. bölüm özeti:

"Katilin Kenan olduğuna inanıyordur herkes. Kenan kendisini aklamak için çırpınırken en olmayacak kişiden yardım ister, Cemre’den. Eğer Vefa’nın saatini bulursa kurtulacaktır. Saatin varlığını öğrenen Cemre ise herkesten önce ulaşmaya çalışacaktır. Ama onun bu tedirgin halleri Hazal’ın gözünden kaçmaz. Cemre’nin bir şeyler sakladığını herkese anlatmaya, ispatlamaya çalışıyordur.

Her şeyden habersiz Ali ise Cemre ile aşk yaşarken, Zeyno da Hazal’ın açıkladığı bir sır yüzünden bir plan içine girer.
Tüm bu kargaşanın içinde Berk’in kendi içindeki hesaplaşmaları, acıları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyordur. Cemre’nin tüm korkularına yeni bir şey daha eklenir. Yoksa birisi katilin kendisi olduğunu biliyor mudur?
Yeni bir oyun başlamıştır artık ve bunu yapan kişi gerçekleri de bilendir! Ama kim?"

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TOZLUYAKA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

İşte Tozluyaka'nın geçen bölümünde yaşananlar:

Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştır. Tüm gerçekler ortaya çıkmış ve katili bulmaya adım adım yaklaşmışlardır. Herkes rahat bir nefes alacaktır ki bilmedikleri büyük bir sır ve tehlike onların etrafını sarmıştır bile.

Aslında sona gelindiğini sandıkları o an her şeyin yeniden başladığı an olacaktır ve kimse bunu henüz bilmiyordur…

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