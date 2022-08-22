Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tozluyaka dizisinde başrol Zeyno rolüne hayat veren Serra Pirinç, Instagram pozlarıyla dikkat çekti. 1997 doğumlu 25 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla görenleri hayran bıraktı.

SERRA PİRİNÇ'İ BİR DE INSTAGRAM'DA GÖRÜN

Serra Pirinç, lise eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine odaklandı.

Tiyatro dersleri de alan oyuncu, ilk olarak Bizim Hikaye dizisinde Müjde rolünü oynadı.

Bu rol ile adını duyuran isim, ekranların yeni yüzlerinden biri oldu.

2018 yılına gelindiğinde Vuslat dizisinde Ceylan Çağlar rolünü canlandırdı.

İlerleyen yıllarda Mucize Doktor, Öğrenci Evi, Kağıt Ev, Saklı gibi projelerde rol aldı.

Şimdilerde, başrollerinde Dolunay Soysert, Emre Kınay gibi isimlerin bulunduğu Tozluyaka dizisinde başrolü canlandırıyor.

İşte Instagram pozlarından bazıları...



