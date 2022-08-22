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Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

22.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran macerasına geçtiğimiz haftalarda başlayan Tozluyaka dizisi konusu ve oyuncularıyla kısa sürede ilgiyi üzerine çekti. Dizinin Zeyno'su Serra Pirinç, dikkat çeken yüzlerden biri oldu. Serra Pirinç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tozluyaka dizisinde başrol Zeyno rolüne hayat veren Serra Pirinç, Instagram pozlarıyla dikkat çekti. 1997 doğumlu 25 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla görenleri hayran bıraktı.

SERRA PİRİNÇ'İ BİR DE INSTAGRAM'DA GÖRÜN

Serra Pirinç, lise eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine odaklandı.

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tiyatro dersleri de alan oyuncu, ilk olarak Bizim Hikaye dizisinde Müjde rolünü oynadı.

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Bu rol ile adını duyuran isim, ekranların yeni yüzlerinden biri oldu.

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

2018 yılına gelindiğinde Vuslat dizisinde Ceylan Çağlar rolünü canlandırdı.

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

İlerleyen yıllarda Mucize Doktor, Öğrenci Evi, Kağıt Ev, Saklı gibi projelerde rol aldı.

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Şimdilerde, başrollerinde Dolunay Soysert, Emre Kınay gibi isimlerin bulunduğu Tozluyaka dizisinde başrolü canlandırıyor.

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

İşte Instagram pozlarından bazıları...

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Tozluyaka dizisinin Zeyno'su Serra Pirinç'i bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarıyla dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
Serra Pirinç Tozluyaka dizisi
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