Tozluyaka final mi oluyor? Tozluyaka bitti mi, son bölüm ne zaman? Sevilen diziden şaşırtan karar

Fox Tv'nin genlik dizisi Tozluyaka Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre final yapacak. Pazar günü yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Tozluyaka dizisinin hayranlarını üzen bu haber sonrası detaylar merak konusu oldu. Peki, Tozluyaka bitti mi, son bölüm ne zaman?

TOZLUYAKA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

NTC medya imzalı Tozluyaka dizisi için final kararı verildi. Ekranların sevilen dizisi 26. bölümde ekrana veda edecek.

TOZLUYAKA FİNAL NE ZAMAN?

Final kararı ile gündeme gelen Tozluyaka 26. bölümü ile 25 Aralık Pazar günü yayın hayatını sonlandıracak.



