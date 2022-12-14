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Tozluyaka final mi oluyor? Tozluyaka bitti mi, son bölüm ne zaman? Sevilen diziden şok karar

14.12.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisinin final yapacağı gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz Fox Tv'de yayın hayatına başlayan Tozluyaka'nın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Sevilen dizinin final olacağı konusu gündeme oldu. Peki, Tozluyaka final mi oluyor? Tozluyaka bitti mi, son bölüm ne zaman?

Tozluyaka final mi oluyor? Tozluyaka bitti mi, son bölüm ne zaman? Sevilen diziden şok karar

Fox Tv'nin genlik dizisi Tozluyaka Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre final yapacak. Pazar günü yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyordu. Tozluyaka dizisinin hayranlarını üzen final haberi haberi sonrası detaylar merak konusu oldu. Peki, Tozluyaka bitti mi, son bölüm ne zaman?

TOZLUYAKA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

NTC medya imzalı Tozluyaka dizisi için final kararı verildi. Ekranların sevilen dizisi 26. bölümde ekrana veda edecek.

tozluyaka

TOZLUYAKA FİNAL NE ZAMAN?

Final kararı ile gündeme gelen Tozluyaka 26. bölümü ile 25 Aralık Pazar günü yayın hayatını sonlandıracak.


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