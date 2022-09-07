Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek'in göğüs dekolteli set paylaşımı mest etti! Tozluyaka'nın Ali'siyle paylaştı

Çocuk yaştan itibaren oyunculuk mesleğinin içerisinde olan Çağla Şimşek, şimdilerde Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. TikTok ve Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tozluyaka'nın Hazal'ı geçtiğimiz günlerde havuz pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Şimşek'ten yeni set paylaşımları geldi.

TOZLUYAKA'NIN HAZAL'I ÇAĞLA ŞİMŞEK GÖĞÜS DEKOLTELİ SET PAYLAŞIMIYLA MEST ETTİ!

Şimdilerde 20 yaşında olan ve oyunculuk kariyerine 5 yaşında Elveda Derken dizisinde 'Naz' karakteriyle başlamış olan Çağla Şimşek, Tozluyaka'da gösterdiği oyunculuk performansıyla çokça konuşuluyor.

Bugüne dek toplam 10 dizi ve 3 sinema filminde rol almış olan Şimşek'in aslen Samsunlu olduğu biliniyor.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla çokça konuşulan Çağla Şimşek takipçilerinden övgü almayı sürdürüyor.

Genç oyuncudan bu kez göğüs dekolteli yeni bir set paylaşımı geldi. Şimşek, rol aldığı dizide Ali karakterini canlandıran Kaan Miraç Sezen ile beraber çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

İşte Çağla Şimşek'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...