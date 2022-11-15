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Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı

15.11.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Serra Pirinç, Kaan Miraç Sezer, Dolunay Soysert ve Emre Kınay ile paylaştığı Tozluyaka dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Çağla Şimşek, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı

Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Çağla Şimşek, şimdilerde Tozluyaka dizisinde 'Hazal' karakterine hayat veriyor. 20 yaşındaki yıldız, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

Çağla Şimşek denize karşı pozlarıyla, rol arkadaşları Dolunay Soysert ve Ecem Çalhan'ın da beğenisini kazandı.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

Aslen Samsunlu olan Çağla Şimşek, 2007 yılında rol aldığı Elveda Derken dizisiyle oyunculuğa başladı.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı

5 yaşında şöhret olan ünlü oyuncu, sonrasında Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin, Kardeşlerim ve El Kızı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncunun Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi var.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı


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Serra Pirinç Çağla Şimşek Tozluyaka dizisi

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