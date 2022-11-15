Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! Bir bakan bir daha baktı

Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Çağla Şimşek, şimdilerde Tozluyaka dizisinde 'Hazal' karakterine hayat veriyor. 20 yaşındaki yıldız, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Çağla Şimşek denize karşı pozlarıyla, rol arkadaşları Dolunay Soysert ve Ecem Çalhan'ın da beğenisini kazandı.

Aslen Samsunlu olan Çağla Şimşek, 2007 yılında rol aldığı Elveda Derken dizisiyle oyunculuğa başladı.

5 yaşında şöhret olan ünlü oyuncu, sonrasında Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin, Kardeşlerim ve El Kızı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncunun Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi var.



