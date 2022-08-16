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Tozluyaka tekrarı ne zaman, son bölümü ne zaman yayınlanır? Tozluyaka 8. bölüm fragmanı

16.08.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisi tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağı, dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Her Pazartesi saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında yayınlanan Tozlyaka, sevenleri tarafından ilgiyle izleniyor. Tozluyaka'nın yeni bölümü 15 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanmıştı. Diziyi kaçıranlar Tozluyaka'nın tekrar bölümünü merak ediyor. İşte Tozluyaka tekrar bölümü yayın bilgisi...

Tozluyaka tekrarı ne zaman, son bölümü ne zaman yayınlanır? Tozluyaka 8. bölüm fragmanı

Geçtiğimiz haftalarda FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Yekta Torun'un senaryosunu kaleme aldığı Tozluyaka'nın yönetmenliğini Semih Bağcı üstleniyor. NTC Medya'nın yapımını üstlendiği projenin sevenleri oldukça fazla. Tozluyaka dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından gözler tekrar bölümüne çevrildi. Hem diziyi kaçıranlar hem de ikinci kez izlemek isteyenler konuya ilişkin "Tozluyaka tekrarı ne zaman?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte Tozluuaka tekrarı yayınlanma günü ve saati...

TOZLUYAKA TEKRARI NE ZAMAN?

15 Ağustos Pazartesi akşamı FOX ekranlarında yayınlanan Tozluyaka'nın tekrarının ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Tozluyaka'nın 7. bölümünün tekrar yayını 20 Ağustos Cumartesi günü saat 12:15'de FOX Tv'de yayınlanacak.

tozlu yaka kapak

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM FRAGMANI

Tozluyaka'nın son bölümünün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM 1. FRAGMANI

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Anahtar Kelimeler:
Tozluyaka dizisi
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