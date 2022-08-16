Tozluyaka tekrarı ne zaman, son bölümü ne zaman yayınlanır? Tozluyaka 8. bölüm fragmanı

Geçtiğimiz haftalarda FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Yekta Torun'un senaryosunu kaleme aldığı Tozluyaka'nın yönetmenliğini Semih Bağcı üstleniyor. NTC Medya'nın yapımını üstlendiği projenin sevenleri oldukça fazla. Tozluyaka dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından gözler tekrar bölümüne çevrildi. Hem diziyi kaçıranlar hem de ikinci kez izlemek isteyenler konuya ilişkin "Tozluyaka tekrarı ne zaman?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte Tozluuaka tekrarı yayınlanma günü ve saati...

TOZLUYAKA TEKRARI NE ZAMAN?

15 Ağustos Pazartesi akşamı FOX ekranlarında yayınlanan Tozluyaka'nın tekrarının ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Tozluyaka'nın 7. bölümünün tekrar yayını 20 Ağustos Cumartesi günü saat 12:15'de FOX Tv'de yayınlanacak.

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM FRAGMANI

Tozluyaka'nın son bölümünün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM 1. FRAGMANI



