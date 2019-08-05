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Tozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı.

Tozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede, tozun kaliforniyum olmadığı belirlendi.
Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen 6 kişinin, ellerinde bulunan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 30 gramlık tozu satmaya çalıştığını öğrendi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, oto santral garajına girişleri sırasında operasyon düzenledi. Otomobilde bulunan 6 kişi, gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler, poşette toz madde olduğunu görünce AFAD ekibini çağırdı. İhbarla gelip, maddeyi inceleyen AFAD görevlileri, tozun kaliforniyum maddesi olmadığını tespit etti. Ayrıca tozun tehlikeli yapısının olmadığı da belirlendi. AFAD ekibi, toz maddenin ne olduğunu belirlemek için olay yerinden götürdü. Gözaltına alınan 6 kişinin, tozu 'kaliforniyum maddesi' diye satmaya çalıştıkları belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 6 kişinin sorgulandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltıTozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltıTozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltıTozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltı

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