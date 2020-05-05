TP-Link Archer AX50 Türkiye’de satışa girdi

WiFi 6 (802.11ax) destekli model sayısını sürekli artıran TP-Link’in yeni yönlendiricisi, kablosuz bağlantıda da gigabit hızlara ulaşabiliyor. Toplamda 3 Gbps kablosuz hıza ulaşan Archer AX50, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ev ve küçük ofisler için uygun bir ürün. Çünkü yönlendirici, yüksek bağlantı hızının yanında bağlantı kapasitesini de dört kat artırıyor. Ortalama trafiğe sahip toplam 256 cihazın paketlerini işleyebilecek kapasitede olan yönlendirici, sürekli büyüyen ağlarda cihaz yatırımını korumuş oluyor. Yüksek yoğunluklu işler için uygun olan bu ürün ile daha uzun süre kullanılabilecek bir ağ oluşturuluyor. Ev WiFi ağından en önemli beklentileri rahatlıkla karşılayabilen TP-Link’in yeni WiFi 6 destekli yönlendiricisi, bağlantı kalitesini de yükseltiyor. Archer AX50 ile daha istikrarlı ve düzgün bir WiFi ağı elde ediliyor. Yönlendirici, gecikmeleri yüzde 75’e varan oranda azaltıyor. Böylece birden fazla cihaz aynı anda ağa bağlı ve yüksek hız gerektiren uygulamaları –örneğin HD film, online oyun, videokonferans gibi- yapsa dahi sorun yaşanmıyor; kesinti, yavaşlama hissedilmeden film ve oyun keyfi sürdürülüyor.

TP-Link’in WiFi 6’lı yeni yönlendiricisinin üzerinde dört adet yüksek kazançlı anten yer alıyor. Bu antenler ve ‘hüzmeleme’ (beamforming) teknolojisi sayesinde evde daha güçlü ve geniş bir WiFi ağı oluşturuluyor. Ayrıca WiFi 6 ile birlikte gelen BSS Color özelliği, komşulardan gelen sinyal ve parazit sorunlarını engelliyor; böylece daha sorunsuz bir bağlantı elde ediliyor. BSS Color ile ağa bir renk atanıyor; örneğin kırmızı. Komşunun sinyalleri ise farklı bir renkte oluyor. Yönlendirici artık kırmızı sinyallerin dışındakileri göz ardı ediyor ve daha temiz bir sinyal dağılımı sağlıyor. DAHA GÜVENLİ BİR WİFİ AĞI Archer AX50, sadece hızlı, geniş kapsama alanlı, düzenli ve güçlü bir ağ oluşturmuyor, aynı zamanda ağın ve ağa bağlanan cihazların ve aile üyelerinin güvenliği için de güçlü özelliklere sahip. Üründe yer alan TP-Link HomeCare güvenlik paketi, gelişmiş ve özelleştirilmiş güvenliğe sahip bir WiFi ağı oluşturmayı sağlıyor. Ağı tam anlamıyla yönetmek için araçları kullanıcılara sunan HomeCare, güçlü ebeveyn denetimlerine sahip. Uygunsuz içeriği engellemek, aile üyelerinin her biri için çevrimiçi olunacak süreyi belirlemek ve kısıtlamak mümkün oluyor. Paket içinde yer alan yerleşik antivirüs yazılımı sayesinde ise tüm ağ ve bağlı cihazlar tehditlere karşı korunuyor. Yine HomeCare güvenlik paketi ile bazı cihazlara ya da uygulamaya öncelik vermek de mümkün oluyor.