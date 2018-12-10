HABER

TP-Link Archer VR1200 inceleme altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.12.2018 09:18 | Son Güncelleme

Yüksek hız beklentisini karşılayabilmek için yalnızca servis sağlayıcınızın sundukları değil, sizin tercihleriniz de önemli. Örneğin TP-Link’in Archer VR1200 modem router’ı tam da size göre olabilir.

TP-Link Archer VR1200 inceleme altında

Öncelikle tasarımına baktığımızda, herhangi bir anten çıkıntısı mevcut değil. Ek olarak, kutudan bir de ayaklık çıkıyor ki bu sayede isterseniz dik konumda kullanabiliyorsunuz. Tabii duvara asma seçeneğiniz de var.

Ürünün arka tarafına baktığımızda, pek çok bağlantı noktasını görüyoruz. Özellikle Ethernet WAN bağlantı noktası dikkat çekiyor, ki bu sayede yüksek hızlı kablolu bağlantı seçeneğiniz oluyor. Tabii DSL bağlantı çıkışı ve 4 tane de LAN bağlantı noktası var.

Archer VR1200, yüksek hızda internet deneyimi için güçlü bir oyuncu. Pek çok farklı bağlantı tipini destekleyen bir ürün. Örneğin, santrale yakın bir yerde oturuyorsanız yüksek hız için VDSL bağlantı kullanabilir ya da fiber bağlantı destekli bir yerde oturuyorsanız fiber tercih edebilirsiniz.

Dual band Wi-Fi desteği sayesinde evinizin hemen her noktasında yüksek bir kablosuz bağlantı hızı elde edebilirsiniz. 802.11AC teknolojisini barındıran cihaz, 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilir. Bu da internette yüksek hız gerektiren içeriklere ulaşmak için avantaj demek. Örneğin 4K çözünürlüklü diziler ve online oyunlar için gecikme olmadan sonuçlar alabilirsiniz.

Öte yandan, WAN bağlantı noktası aracılığıyla yüksek hızlı kablolu bağlantı desteği mevcut. Bu da yine internet üzerinden izlemek istediğiniz filmler ya da yüksek hız gerektiren online oyunlarda bir diğer çözüm ortağınız olabilir.

Archer VR1200’ün dikkat çekici bir diğer özelliği ise, TR-069 standardına uygun olarak hazırlanması. Yani cihazınıza uzaktan erişim mümkün oluyor. Böylelikle örneğin bağlantınızda bir sorun var ise, bu durumu belirttiğinizde cihazınıza erişilip gerekti düzenlemeler yapılabiliyor.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
iPhone Xs için bataryalı kılıf geliyoriPhone Xs için bataryalı kılıf geliyor
Samsung’dan Galaxy S10 için sürpriz hamleSamsung’dan Galaxy S10 için sürpriz hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TP-Link Archer VR1200 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mortal Kombat 11 Steam’da ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor

Oyunseverler için güzel haber! Ön siparişe sunuldu...

Devil May Cry 5 demosu çıktı!

Merakla beklenen oyunun demosu çıktı!

Galaxy S10 modellerinin ekran boyutları sızdırıldı

Samsung'un son bombası ile ilgili flaş detay!

Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

iPhone Xs için bataryalı kılıf geliyor

iPhone Xs için bataryalı kılıf geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.