TP-Link Archer VR1200 inceleme altında

Öncelikle tasarımına baktığımızda, herhangi bir anten çıkıntısı mevcut değil. Ek olarak, kutudan bir de ayaklık çıkıyor ki bu sayede isterseniz dik konumda kullanabiliyorsunuz. Tabii duvara asma seçeneğiniz de var.

Ürünün arka tarafına baktığımızda, pek çok bağlantı noktasını görüyoruz. Özellikle Ethernet WAN bağlantı noktası dikkat çekiyor, ki bu sayede yüksek hızlı kablolu bağlantı seçeneğiniz oluyor. Tabii DSL bağlantı çıkışı ve 4 tane de LAN bağlantı noktası var.

Archer VR1200, yüksek hızda internet deneyimi için güçlü bir oyuncu. Pek çok farklı bağlantı tipini destekleyen bir ürün. Örneğin, santrale yakın bir yerde oturuyorsanız yüksek hız için VDSL bağlantı kullanabilir ya da fiber bağlantı destekli bir yerde oturuyorsanız fiber tercih edebilirsiniz.

Dual band Wi-Fi desteği sayesinde evinizin hemen her noktasında yüksek bir kablosuz bağlantı hızı elde edebilirsiniz. 802.11AC teknolojisini barındıran cihaz, 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilir. Bu da internette yüksek hız gerektiren içeriklere ulaşmak için avantaj demek. Örneğin 4K çözünürlüklü diziler ve online oyunlar için gecikme olmadan sonuçlar alabilirsiniz.