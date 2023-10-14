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  4. TPAO'dan hisse satışı uyarısı: 'Halka açık bir şirket değiliz...'

TPAO'dan hisse satışı uyarısı: 'Halka açık bir şirket değiliz...'

14.10.2023 14:35 | Son Güncelleme:
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 'yatırım fırsatı' adı altında TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunu, herhangi bir hisse satışının söz konusu olmadığını bildirdi.

TPAO'dan hisse satışı uyarısı: 'Halka açık bir şirket değiliz...'

TPAO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Bazı internet siteleri, arama ağları ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilerek, "Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra ortaklığımızın logosu ve görselleri, tanınmış siyasetçiler, iş insanları ve bazı ünlü isimlerin fotoğrafları kullanılarak gerçeklik algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Kurumsal web sitemize benzer klon web siteleri oluşturulmaktadır. Söz konusu sahte siteler, dolandırıcıların Google arama ağına verdikleri sponsorlu reklamlar sayesinde zaman zaman en üst sıralarda yer almaktadır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal ve teknik süreç ortaklığımız tarafından devam etmekte olup; vatandaşlarımızı, bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine inanmamaları hususunda uyarıyoruz" denildi.

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