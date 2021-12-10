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TPAO duyurdu! Mardin’de ağır petrol keşfedildi

10.12.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından heyecanlandıran bir keşif duyurusu yapıldı. TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.

TPAO duyurdu! Mardin’de ağır petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!” denildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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