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TPRECD 41. Ulusal Kurultayı sona erdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Samsun'da gerçekleştirilen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı sona erdi - TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan: - "Kurultay boyunca 12 panel, 50 konferans, 120 serbest bildiri, 28 deneyim aktarım sınıfı ve hemşire oturumlarını içeren çok kapsamlı bir bilimsel toplantı gerçekleştirildi"

Samsun'da düzenlenen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı sona erdi.

Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliği yaptığı kurultaya, 500'ün üzerinde plastik cerrah katıldı.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de başlayan TPRECD 41. Ulusal Kurultayı'nın son derece verimli geçtiğini söyledi.

Ayhan, "Kurultay boyunca 12 panel, 50 konferans, 120 serbest bildiri, 28 deneyim aktarım sınıfı ve hemşire oturumlarını içeren çok kapsamlı bir bilimsel toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Türkiye'nin her yerinden konuşmacılar, alanında uzman isimler faklı konularda bilgi alışverişinde bulundular." dedi.

Bilimsel toplantıda, estetik cerrahi, şişmanlık ameliyatında verilen kilolar sonrası sarkan derilerin toparlanmasını içeren cerrahi operasyonlar, el cerrahisi, mikro cerrahi meme kanseri sonrası alınan memenin yerine meme yapılması, yara ve yanık bakımı gibi konuların ele alındığını aktaran Ayhan, "Bu konular üzerine çok kapsamlı bilgi alışverişleri gerçekleşti." diye konuştu.

- Akademik yarışmalar

TPRECD olarak kurultayda, akademik yarışmalara da yer verdiklerini belirten Prof. Dr. Ayhan, şunları kaydetti:

"Asistanların deneysel ve klinik dalda yarıştığı 'Asistan Bildiri Yarışması'nda deneysel dalda birinciliği Konya Selçuk Üniversitesi alırken ikinciliği Ankara Gazi Üniversitesi aldı. Klinik dalda ise birinciliği Konya'dan Selçuk Üniversitesi ve ikinciliği Meram Üniversitesi kazandı. Plastik cerrahi uzmanlarının yarıştığı 'Uzman Araştırma Yarışması'nda ise birinciliği Konya Meram Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi kazandı."

Kurultaya, İtalya, Fransa, Avustralya, Hollanda, Portekiz, Almanya, Yunanistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kore'den dünya çapında önemli cerrahların katıldığını aktaran Ayhan, toplantıların özellikle asistanların kendilerini geliştirmeleri açısından önem taşıdığını ifade etti.

Ayhan, TPRECD 42. Ulusal Kurultayı'nı 23 Nisan 1920'nin 100. yılında Ankara'da gerçekleştireceklerini bildirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Samsun'da kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ayhan, bu vesile ile Atatürk Anıtı'na TPRECD olarak çelenk sunduklarını söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir de kurultayın yurttaki tüm plastik cerrahları bir aya getirdiğini ve bunun dünya standartlarını yakalamak için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yurt dışından gelen plastik cerrahların bilgi ve tecrübelerini kendileriyle paylaştığını ifade eden Demir, "Bu toplantıyı yapmamızda bizlere destek olan Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, OMÜ Rektörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bunun gibi başarılı toplantıların ve kongrelerin örnek teşkil ederek Samsun'da yapılması büyük arzumuzdur." dedi.

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estetik Kurultay OMÜ Plastik Cerrahı Prof. dr. sühan ayhan TPRECD

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