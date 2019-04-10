Trablus çevresindeki çatışmalara ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus çevresinde devam eden çatışmalara ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını açıklarken, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in sözcüsü Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştıklarını savundu.

UMH Güçleri Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, UMH güçlerinin Vadi Rebi, Trablus'un batısındaki Cisr 27, Suk Ahad Köprüsü ve Uluslararası Trablus Havalimanı olmak üzere 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını söyledi.

Kanunu, UMH ordu kuvvetlerinin Hafter'e bağlı birliklerin çok sayıda nakliye ve zırhlı aracını etkisiz hale getirdiğini ve birçok kişiyi esir aldığını vurguladı.

Karşılıklı atış alanları içerisinde yerleşim birimlerinin olduğunu ifade eden Kanunu, "Kuvvetlerimiz, arada kalmış olan sivillerin can güvenliği amacıyla ağır silahlar kullanmamıştır." dedi.

Trablus çevresinde süren çatışmalara ilişkin tarafların çelişkili açıklamaları dikkati çekiyor.