Trablus yönetimi Akdeniz'de Irini'yi istemiyor

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Akdeniz'de başlattığı "Irini" operasyonunu eleştirdi.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, söz konusu deniz misyonunun "haksız" olduğunu belirterek ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Rusya'nın da desteklediği General Halife Hafter'e avantaj sağlayacağını savundu.

"Bu görev dengeli değil. Biz haksızlık olarak görüyoruz. Çünkü bir taraf tercih ediliyor” diyen Libya İçişleri Bakanı, operasyonlarla deniz yoluyla yapılan silah sevkiyatlarının durdurulmasına karşın, doğu sınırlarından ve hava yoluyla sevkiyatın devam ettiğine dair uydu ve radar kayıtları bulunduğunu iddia etti.

Başağa, Hafter'in Trabslus'a yönelik saldırısında Rus paralı askerlerin desteğiyle tam olarak yenilgiye uğratılamadığını belirterek “(Rus paralı askerleri) cephede önemli bir rol oynuyor ve topçuları koordine ediyorlar" dedi.