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Trablus yönetimi Akdeniz'de Irini'yi istemiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, AB’nin deniz misyonu Irini'yi eleştirirken Türkiye’nin askeri desteğini savundu.

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Akdeniz'de başlattığı "Irini" operasyonunu eleştirdi.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, söz konusu deniz misyonunun "haksız" olduğunu belirterek ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Rusya'nın da desteklediği General Halife Hafter'e avantaj sağlayacağını savundu.

"Bu görev dengeli değil. Biz haksızlık olarak görüyoruz. Çünkü bir taraf tercih ediliyor” diyen Libya İçişleri Bakanı, operasyonlarla deniz yoluyla yapılan silah sevkiyatlarının durdurulmasına karşın, doğu sınırlarından ve hava yoluyla sevkiyatın devam ettiğine dair uydu ve radar kayıtları bulunduğunu iddia etti.

Başağa, Hafter'in Trabslus'a yönelik saldırısında Rus paralı askerlerin desteğiyle tam olarak yenilgiye uğratılamadığını belirterek “(Rus paralı askerleri) cephede önemli bir rol oynuyor ve topçuları koordine ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin askeri varlığın savundu

Türkiye'nin Libya'ya asker bulundurmasını savunan İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Kendimizi ve halkımızı savunmamız gereken bir durumdayız. Biz meşru, uluslararası kabul görmüş bir hükümetiz” diye konuştu.

Ateşkes anlaşmalarına riayet ettiklerini altını çizen Başağa, Hafter'in ise hiçbir zaman uluslararası toplumun iradesine saygı göstermediğini ve uyarıları görmezden geldiğini savunarak "Anlaşılan özel muamelenin tadına varıyor” ifadelerini kullandı.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana iç savaş sürüyor. 2014 yılından itibaren özellikle de doğu bölgelerini kontrol altında tutan General Halife Hafter, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşıyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hüküeti'ne destek verirken Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'in yanında yer alıyor.

dpa,DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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