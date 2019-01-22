HABER

Trablus'ta ateşkes anlaşması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 00:47 | Son Güncelleme

Trablus'ta ateşkes anlaşması yapıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta, çarşambadan bu yana yaşanan çatışmaların sona ermesi için ateşkes anlaşması yapıldı.

Trablus'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, başkentteki ve Terhune kentindeki kabile liderleri ile önemli isimlerin ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Taraflar arasında imzalanan anlaşma, silahlı grupların bulundukları yerlerden 15 kilometre geri çekilmesini, karşılıklı esir takası ve cenaze teslimini, yolların açılmasını, bariyerlerin kaldırılmasını, ağır silahların karargahlardaki yerlerine konulmasını öngörüyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girme tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sonra erdiren çatışmalar geçen çarşamba Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Trablus Koruma Gücü'nün, UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine yeniden başlamıştı. Çatışmalar sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 47 kişi yaralanmıştı.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- 115 kişi ölmüştü

Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

PARTNEREski eşe 3 günlük hapisEski eşe 3 günlük hapis
Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçlarıOn numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Kanarya'ya yine hüsran

Kanarya'ya yine hüsran

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.