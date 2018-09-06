Trablus'ta ateşkes sonrası tahliye ve insani yardım çalışmaları

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından 74 ailenin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği, 107 aileye acil insani yardım sunulduğu bildirildi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı'nın ilgili biriminden yapılan açıklamaya göre, ilk yardım ekipleri sükûnetin hâkim olduğu Trablus'taki çatışma bölgelerinden 74 aileyi tahliye etti, 107 aileye de acil insani yardım ulaştırıldı.
- Ölü sayısı 66'ya yükseldi
Açıklamada çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin son bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, 26 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi, 187 kişi yaralandı, 12 kişi ise kayıp.
Görgü tanıkları da silahlı grupların ağır silahlarla hâlâ konuşlandıkları bölgelerde bulunduğunu, ateşkes sonrası sessizliğin hâkim olduğunu ve söz konusu bölgelere giden birçok ana yolun halen kapalı bulunduğunu aktardı.
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), salı günü BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame himayesinde Zaviye kentinde yapılan toplantı sonrasında Trablus'ta ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.
UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Trablus'ta sağlanan ateşkesin başarılı olması için güvenlik ve insani çerçevede tüm imkânların seferber edildiğini belirtmişti.
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- Trablus'taki çatışmalar
Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.
Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.
UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtiyor.
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