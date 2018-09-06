"Trablus'ta ateşkesin başarılı olması için tüm imkanları seferber ediyoruz"

"Libyalılar arasındaki uzlaşı sürecinden dönüş yok." diyen Serrac, sivil ve demokratik bir devlete barışçıl geçiş için hazırlık görevini tamamlayacağını söyledi.

Serrac, "Trablus'ta ateşkesin başarılı olması için güvenlik ve insani çerçevede tüm imkanları seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının, "Libya Siyasi Anlaşması'ndaki" (Suheyrat) güvenlik düzenlemelerinin uygulamaya konulması konusunda önemli bir adım olduğunu belirten Serrac, ateşkesi bozma girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve yardımcısı Stephanie Williams ile bir araya geldi.

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'ta dün sağlanan ateşkesin başarılı olması için güvenlik ve insani çerçevede tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

BM Temsilcisi Selame de Trablus'ta sağlanan ateşkesin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün BM Libya Özel Temsilcisi Selame himayesinde Zaviye kentinde yapılan toplantı sonrasında Trablus'ta ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu toplantıda UMH'ye bağlı Başkanlık Konseyi üyeleri, İçişleri Bakanı, askeri yetkililer ile Trablus'ta bulunan çeşitli silahlı grup liderlerinin yer aldığı aktarılmıştı.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu belirtilen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, Trablus'taki konuşlanma noktaları başta olmak üzere nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtiyor.

UMH, 26 Ağustos'tan bu yana Trablus'ta yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 61 kişinin öldüğünü, 159'unun yaralandığını açıklarken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell yaptığı açıklamada, bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 21 sivilin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.

