Trablus'ta çatışan tugaylar arasında ateşkes

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta yaklaşık bir haftadır çatışan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında ateşkes ilan edildiği bildirildi.
UMH'ya bağlı İçişleri Bakanı Abdusselam Aşur, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve ulusal uzlaşı komitelerinin harcadığı yoğun çabalar neticesinde, bir haftadır devam eden ve 38 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Açıklamada ateşkesin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Libya'nın başkenti Trablus'ta UMH'ya bağlı tugaylar arasında geçen pazar gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalarda 38 kişi ölmüş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.
Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişleri Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı ifade edilmişti. 7'nci Tugay yetkilileri, başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.
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