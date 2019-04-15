"Trablus'ta çatışmalar devam ederse insani felaket yaşanabilir"

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALVE - Libyalı insan hakları aktivistleri, General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda ülkede büyük bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler tarafından güçlü bir direnişle karşılandı. Taraflar arasında başkent çevresinde şiddetlenen çatışmalarda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre şu ana kadar 121 kişi öldü, 561 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan Libyalı aktivistler, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin "sivillere ve altyapıya yönelik askeri operasyonların savaş suçu olabileceği" uyarısında bulunduğu Trablus saldırılarının, Hafter güçlerinin herhangi bir ayrım gözetmeksizin ağır silahlar kullanarak devam etmesi durumunda, ülkede büyük bir insani felakete neden olabileceğini söyledi.

Halkın çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı ve toplu göçlerin yaşanabileceği değerlendirmelerde bulunan insan hakları aktivistleri, uluslararası toplumdan, "Trablus'a yönelik saldırıların durdurulması için Hafter ve onu destekleyenlere baskı yapmasını" istedi.