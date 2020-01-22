Trablus'ta havalimanına füze saldırısı

Saldırıdan Hafter güçleri sorumlu tutulurken, olay ülkedeki kalıcı ateşkes arayışını zor duruma soktu.Libya'nın başkenti Trablus'ta Çarşamba günkü füze saldırısının ardından bir süre kapanan Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Trablus'taki yetkililer havalimanına altı grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

Trablus'ta işler durumda olan tek havalimanına yönelik saldırı, iç savaş halinde olan ülkede Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda geçtiğimiz günlerde sağlanan kırılgan durumdaki ateşkesi de tehlikeye attı. Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolünde olan bölgeye yönelik saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirsiz. Ancak şüpheler, ülkenin doğusunu kontrol eden ve bir süre önce başkenti kuşatma girişiminde olan General Hafter'e bağlı güçlerde yoğunlaşıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti de saldırıdan Hafter'i sorumlu tuttu. Füze saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İki taraf da ateşkes anlaşmasına uyacaklarını taahhüt etse de, Trablus çevresinden aralıklı olarak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.