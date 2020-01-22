HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trablus'ta havalimanına füze saldırısı

Trablus'ta havalimanına füze saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Libya'nın başkenti Trablus'ta füze saldırısı nedeniyle bir süre kapanan Mitiga Havalimanı yeniden açıldı.

Saldırıdan Hafter güçleri sorumlu tutulurken, olay ülkedeki kalıcı ateşkes arayışını zor duruma soktu.Libya'nın başkenti Trablus'ta Çarşamba günkü füze saldırısının ardından bir süre kapanan Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Trablus'taki yetkililer havalimanına altı grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

Trablus'ta işler durumda olan tek havalimanına yönelik saldırı, iç savaş halinde olan ülkede Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda geçtiğimiz günlerde sağlanan kırılgan durumdaki ateşkesi de tehlikeye attı. Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolünde olan bölgeye yönelik saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirsiz. Ancak şüpheler, ülkenin doğusunu kontrol eden ve bir süre önce başkenti kuşatma girişiminde olan General Hafter'e bağlı güçlerde yoğunlaşıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti de saldırıdan Hafter'i sorumlu tuttu. Füze saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İki taraf da ateşkes anlaşmasına uyacaklarını taahhüt etse de, Trablus çevresinden aralıklı olarak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Kalıcı ateşkes arayışı

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle Libya'da geçici olarak sağlanan ateşkesi kalıcı hale getirmek için geçen Pazar Almanya'nın başkenti Berlin'de 11 ülkenin üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlenmişti. Konferansta kalıcı ateşkes kararına varılamasa da, bunun için bir yol haritasında uzlaşma sağlanmıştı.

Buna göre kalıcı ateşkesin desteklenmesi, silah ambargosuna uyulması Libya'nın iç işlerine karışılmaması taahhüdünde bulunulmuştu. Ayrıca, Trablus'taki hükümet ile General Hafter destekli Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden beşer kişinin katılacağı askeri bir komite ve aynı zamanda Berlin sürecini koordine edecek uluslararası bir komisyonun oluşturulmasına karar verilmişti.

AP/GY,TY

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Çin’de Yeni Corona Virüsü Hızla YayılıyorÇin’de Yeni Corona Virüsü Hızla Yayılıyor
Avrupa Medyası: ‘IŞİD'in Gerçek Lideri El-Salbi"Avrupa Medyası: ‘IŞİD'in Gerçek Lideri El-Salbi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Dünya diken üstünde! Ölü sayısı giderek artıyor

Trump yönetimi 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor

Yeni yaptırımlar iddiası! İşte hedefindeki 7 ülke

Berlin'deki Libya Konferansı sonrası Arap Birliği'nden skandal Türkiye çıkışı!

Arap Birliğinden skandal Türkiye çıkışı!

ABD Başkanı Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine ilişkin açıklama!

ABD askerleri çekilecek mi? Trump'tan açıklama!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.