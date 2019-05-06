Trablus'ta ramazanın ilk günü sakin başladı

BM ayrıca, ateşkes sırasında esirlerin ve cesetlerin değişimine başlanması gerektiğini ve bu konuda taraflara destek sağlayabileceğini aktardı.

Taraflara askeri operasyonları durdurma çağrısı yapan BM, bu süre içinde insani yardımların ulaştırılmasını ve sivillerin hareketlerine kısıtlama getirilmemesini istedi.

BM Libya Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının barışçıl ruhuyla uyum içinde ve insan hakları anlaşmalarına uygun şekilde tüm tarafların "bir haftalık ateşkese" davet edildiği belirtildi.

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletlerin (BM) ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı ateşkes çağrısına taraflardan henüz yanıt gelmedi.

BM'nin çağrısına, başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ya da başkente bir ay önce saldırı başlatan doğudaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den henüz yanıt gelmedi.

Genarel Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını bildirmişti.

