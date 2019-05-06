HABER

Trablus'ta ramazanın ilk günü sakin başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:20 | Son Güncelleme

Libya'nın başkentinde yaklaşık bir aydır süren çatışmaların ardından ramazan ayının ilk günü temkinli bir sükûnet yaşanıyor - BM'nin ramazan ayı dolayısıyla bir haftalık insani ateşkes ilan edilmesi çağrısına taraflardan henüz yanıt gelmedi

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus, Halife Hafter'in saldırıları karşısında sert çatışmalarla geçirdiği bir ayın ardından ramazan ayının ilk gününe sakin başladı.

Hafter'e bağlı güçlerin 4 Nisan'da saldırıya geçmesiyle sert çatışmalara maruz kalan Trablus'ta ramazan ayının başladığı ilk saatlerde temkinli bir sükûnet yaşanıyor.

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletlerin (BM) ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı ateşkes çağrısına taraflardan henüz yanıt gelmedi.

BM Libya Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının barışçıl ruhuyla uyum içinde ve insan hakları anlaşmalarına uygun şekilde tüm tarafların "bir haftalık ateşkese" davet edildiği belirtildi.

Taraflara askeri operasyonları durdurma çağrısı yapan BM, bu süre içinde insani yardımların ulaştırılmasını ve sivillerin hareketlerine kısıtlama getirilmemesini istedi.

BM ayrıca, ateşkes sırasında esirlerin ve cesetlerin değişimine başlanması gerektiğini ve bu konuda taraflara destek sağlayabileceğini aktardı.

BM'nin çağrısına, başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ya da başkente bir ay önce saldırı başlatan doğudaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den henüz yanıt gelmedi.

Genarel Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını bildirmişti.

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadıOtomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
Uganda’da 41 kişi Müslüman olduUganda’da 41 kişi Müslüman oldu
Ahmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezasıAhmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece 1 tanesini yapmak 2,5 yılını aldı! 'Bizi değil evi görmeye geliyorlar'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezası

Ahmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezası

CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

İmar yolsuzluğundan aranıyordu, havalimanında yakalandı

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.