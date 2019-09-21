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Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 18:19 | Son Güncelleme

Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki iki cephede Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri ile ülkenin doğusundaki silahlı lider General Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında çatışmalar yeniden başladı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonunun Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin Yermuk askeri kampı yönünde ilerleme girişiminin ardından başkentin güneyindeki El-Halladat ve El-Yermuk cephelerinde yaklaşık bir haftanın ardından çatışmaların tekrar başladığını söyledi.

Mecei, UMH güçlerinin mevzilerini koruduğunu belirtti.

Çatışmalarda şu ana kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Mecei, UMH güçlerine gerekli ikmalin ulaştığı bilgisini verdi. Mecei, çatışmaların hala devam ettiğini aktardı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Saldırıların ilk gününden bu yana sınırlı başarılar elde edebilen Hafter güçleri, son dönemde gerilemeye ve ele geçirdiği bölgeleri kaybetmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus UMH

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