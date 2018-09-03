Trablus'taki çatışmalar bin 825 aileyi evinden etti

Libya'nın başkenti Trablus ve banliyölerinde bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle bin 825 aile evini terk etmek zorunda kaldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Göç ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf Ebu Bekir Celale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'ta bir haftayı aşkın süredir devam eden silahlı çatışmalara işaret ederek, "Başkentte çatışmaların yaşandığı bölgelerde ikamet eden bin 825 aile evini terk etti." dedi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Libyalı ailelerin neredeyse yarısının Trablus dışına göç ettiğini söyleyen Celale, bu aileler, başkentin 65 kilometre güneydoğusundaki Terhuna'ya, 180 kilometre güneybatısındaki Beni Velid'e ve 34 kilometre güneyindeki Kasr bin Guşeyr'e sığındığını belirtti.

Celale, göç eden ailelerin ortalama 5 kişiden oluştuğu düşünülürse 9 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, çatışmaların başka bölgelere sıçraması durumunda sığınmacı sayısının artmasından endişe edildiğine işaret etti.