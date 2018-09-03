Trablus'taki çatışmalar bin 825 aileyi evinden etti

Libya'nın başkenti Trablus ve banliyölerinde bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle bin 825 aile evini terk etmek zorunda kaldı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Göç ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf Ebu Bekir Celale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'ta bir haftayı aşkın süredir devam eden silahlı çatışmalara işaret ederek, "Başkentte çatışmaların yaşandığı bölgelerde ikamet eden bin 825 aile evini terk etti." dedi.
Evlerini terk etmek zorunda kalan Libyalı ailelerin neredeyse yarısının Trablus dışına göç ettiğini söyleyen Celale, bu aileler, başkentin 65 kilometre güneydoğusundaki Terhuna'ya, 180 kilometre güneybatısındaki Beni Velid'e ve 34 kilometre güneyindeki Kasr bin Guşeyr'e sığındığını belirtti.
Celale, göç eden ailelerin ortalama 5 kişiden oluştuğu düşünülürse 9 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, çatışmaların başka bölgelere sıçraması durumunda sığınmacı sayısının artmasından endişe edildiğine işaret etti.
Hükümetin 5 okulu sığınmacı aileler için tahsis ettiğine işaret eden Celale, Kızılay ve Libya Yardım Kurumu'nun sığınmacılar için gerekli yardımların ulaştırılması için çaba sarf ettiğini kaydetti.
Celale, durumları çok kötü olan sığınmacılara, battaniye, temizlik malzemesi ve gıda gibi gerekli hizmetleri vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çatışmaların yaşandığı bölgede ikamet eden bazı aileler ise gasp ve hırsızlık korkusuyla evlerini terk etmek istemiyor." diye konuştu.
- Trablus'taki başbakanlık binasında silah sesleri
Öte yandan UMH, Başkanlık Konseyi'nin merkezi olan Trablus'taki başbakanlık binasına yönelik saldırı düzenlendiğine ilişkin haberleri yalanladı.
Hükümetin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, başbakanlık binasına herhangi bir saldırının düzenlenmediği belirtilerek, Başkanlık Konseyi'nin her zamanki gibi çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.
Hükümete bağlı Başkanlık Muhafızları kaynaklarından alınan bilgiye göre ise gün içerisinde Başkanlık Konseyi binasından duyulan silah sesleri, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın özel korumaları ile başka bir güvenlik birimi arasındaki tartışmadan kaynaklandı.
Aynı kaynak tartışmada iki kişinin hafif yaralandığına işaret ederek, durumun normale döndüğü kaydedildi.
- Trablus'taki çatışmalar
Başkent Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH, çatışmalar sebebiyle bu güne kadar 41 kişinin öldüğünü, 128'inin yaralandığını ve 8 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışma nedeniyle dün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmiş, geçen cuma günü ise Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı. Libya Temsilciler Meclisi (TM) ise bugün yapılması planlanan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasını, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle ertelediğini duyurmuştu.
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