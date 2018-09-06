Trablus'taki çatışmalar halkı karanlığa boğdu

Libya'nın başkenti Trablus'ta 10 gün süren çatışmalarda elektrik iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ülkenin batı ve güney bölgelerinde elektrikler tamamen kesildi.

Genel Elektrik Şirketi Basın Ofisi Müdürü Muhammed et-Tekuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin batı ve güney bölgelerinde elektriklerin kesilmesinin, başkent Trablus'ta 10 gün boyunca süren çatışmalarda kentin güney kesimindeki ana iletim hatlarının zarar görmesinden kaynaklandığını belirtti.

Çatışmalarda elektrik iletim hatlarının ciddi zarar gördüğünü söyleyen Tekuri, onarım çalışmalarının sürdüğünü, birkaç saat içinde kısmen elektrik verilebileceğini kaydetti.

\

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtiyor.

Taraflar arasında önceki gün Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanırken hükümet, çatışmalarda 66 kişinin öldüğünü, 187 kişinin yaralandığını duyurdu.

