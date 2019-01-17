Trablus'taki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sona erdiren çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine başlamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde yaşanan çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 41 kişinin yaralandığı belirtildi.

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 10 kişi öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 41 kişi yaralandı.

Çatışmalar Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- 115 kişi ölmüştü

Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

