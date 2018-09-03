HABER

Trablus'taki çatışmalarda 41 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Trablus'taki çatışmalarda 41 kişi öldü

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında 8 gündür devam eden çatışmalarda 41 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı.

UMH Sağlık Bakanlığının ilgili biriminden yapılan yazılı açıklamada, çatışmalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği, 128 kişinin yaralandığı, 8 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Terörle Mücadele Güçleri Komutanı Muhammed ez-Zeyn'i ateşkes sağlama çalışmaları konusunda görevlendirdi.

Trablus, geçen pazartesi gününden bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar dolayısıyla bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.

PARTNERHollywood'u rezil eden çekim hatalar!Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
FSM'de intihar girişimi; Trafik yoğunluğu yaşanıyor-1FSM'de intihar girişimi; Trafik yoğunluğu yaşanıyor-1
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilitFSM'de intihar girişimi! Trafik kilit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma Libya Trablus UMH

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.