Trablus'taki çatışmalarda 41 kişi öldü

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında 8 gündür devam eden çatışmalarda 41 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı.
UMH Sağlık Bakanlığının ilgili biriminden yapılan yazılı açıklamada, çatışmalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği, 128 kişinin yaralandığı, 8 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Öte yandan, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Terörle Mücadele Güçleri Komutanı Muhammed ez-Zeyn'i ateşkes sağlama çalışmaları konusunda görevlendirdi.
Trablus, geçen pazartesi gününden bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.
UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar dolayısıyla bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.
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