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Trablus'taki çatışmalarda bilanço: 115 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Başkent Trablus'ta milis gruplar arasındaki çatışmalarda 9 kişi daha hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta ağustos sonunda patlak veren, taraflar arasında varılan ateşkesin ardından yeniden alevlenen çatışmalarda, 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 115'e yaralı sayısının 383'e yükseldiği bildirildi.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece başkent Trablus'ta milis gruplar arasında çıkan çatışmalarda, ikisi sivil 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başlangıcından bugüne kadar 115 kişinin öldüğünü, 383'ünün yaralandığını 17 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Öte yandan, başkentteki AA muhabiri gece boyunca Trablus'un güneyi ve havalimanı çevresinde süren çatışmaların ardından başkentte pazar sabahı sükunetin hakim olduğunu belirtti.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurularak, Misrata Havalimanına yönlendirilmişti.

UMH, yaşananların ardından başkentte güvenliği sağlama çalışmaları kapsamında, milislerin gücünü azaltacak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda UMH, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, "Özel Caydırıcı Güç" adlı milis gücünden alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

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