HABER

Trablus'taki çatışmaların ardından kentte bugün sessizlik hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 12:44 | Son Güncelleme

Ateşkesin ardından dün yeniden patlak veren ve 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmalardan sonra bugün Trablus'ta sessizlik hüküm sürüyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta, dün 4 aylık ateşkesin ardından yeniden başlayan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalardan sonra bugün kentte sükûnet hakim.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Trablus Koruma Gücü ve UMH'ye bağlı olduğunu iddia eden Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçler arasında dün 4 aylık ateşkesin ardından başkent Trablus'ta yeniden çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından bugün kentte sessizliğin hüküm sürdüğü gözleniyor ancak, yerel medyada bunun fırtına öncesi sessizlik olması ihtimali üzerinde duruluyor.

UMH Sağlık Bakanı Ahmed bin Ömer, yaptığı açıklamada çatışmalar sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Trablus'taki ateşkes ihlallerine karşı uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu da (UNSMIL) yayımladığı açıklamada, Trablus'un güney kesimlerinde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiğini, gerginliğin tırmanması karşısında seyirci kalınmayacağını, gerekli tüm tedbirlerin alınacağını kaydetmişti.

- 4 aylık ateşkes sona erdi

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sona erdiren çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine başlamıştı.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- 115 kişi ölmüştü

Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Karadeniz’de 877 köy yolu kardan kapandıKaradeniz’de 877 köy yolu kardan kapandı
Elazığ'da buzlanma nedeniyle eğitime yarım gün araElazığ'da buzlanma nedeniyle eğitime yarım gün ara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya sükunet Trablus

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

Rize'de çay fabrikasında yangın!

Rize'de çay fabrikasında yangın!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı! Referandumda oyunu paylaşınca...

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.