Trablus'taki çatışmaların ardından kentte bugün sessizlik hakim

Trablus'taki ateşkes ihlallerine karşı uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu da (UNSMIL) yayımladığı açıklamada, Trablus'un güney kesimlerinde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiğini, gerginliğin tırmanması karşısında seyirci kalınmayacağını, gerekli tüm tedbirlerin alınacağını kaydetmişti.

UMH Sağlık Bakanı Ahmed bin Ömer, yaptığı açıklamada çatışmalar sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Çatışmaların ardından bugün kentte sessizliğin hüküm sürdüğü gözleniyor ancak, yerel medyada bunun fırtına öncesi sessizlik olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Trablus Koruma Gücü ve UMH'ye bağlı olduğunu iddia eden Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçler arasında dün 4 aylık ateşkesin ardından başkent Trablus'ta yeniden çatışmalar yaşandı.

- 4 aylık ateşkes sona erdi

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sona erdiren çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine başlamıştı.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- 115 kişi ölmüştü

Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

