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Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 78 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 78 ölü

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta 26 Ağustos'ta başlayan ve geçen salı günü sona eren çatışmalarda ölenlerin sayısı 78, yaralıların sayısı 210 olarak açıklandı.

Trablus'taki Sağlık Bakanlığına bağlı Yaralı İşleri Departmanından yapılan yazılı açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 26 Ağustos'tan bugüne, çatışmalar sonucu ölen kişi sayısının 78 yaralı saysının ise 210 olduğu belirtildi.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında 26 Ağustos'ta başlayan, ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

Taraflar arasında çıkan çatışmaların ardından açıklama yapan UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Çatışan taraflar arasında 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanırken, hükümet çatışmalarda 66 kişinin öldüğünü, 187 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

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