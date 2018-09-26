Trablus'taki havalimanı iki hafta aradan sonra açıldı

Öte yandan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çatışmaların ardından başkentteki güvenlik durumunun normalleştiğini açıkladı. UMH'ye bağlı yeni güvenlik birimi Merkezi Emniyet Güçleri'nin de başkentteki görevlerine başladığı duyuruldu.

Trablus'ta bir aydır aralıklarla devam eden çatışmaların durmasıyla hayat normale dönüyor. Başkentteki Mitiga Uluslararası Havalimanı Basın Ofisi Müdürü Halid Bugarsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının bugün yeniden faaliyete girdiğini ve ilk ticari uçağın yerel saatle 18.00'de havalimanına ulaşacağını belirtti.

Trablus'un güneyine saldıran 7. Terhune Tugayı ve beraberindeki grupların çekilmesiyle başkentteki çatışmalar dün itibarıyla durmuştu.

- Trablus'taki çatışmalar 115 can aldı

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Trablus'ta 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış ancak 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş ve taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta yeniden alevlenen çatışmalarda 26 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısının 115'e ulaştığı, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

