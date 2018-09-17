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Trablus'taki havalimanının güvenliği milis güçlerden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 21:16 | Son Güncelleme

Libya'da UMH, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, milis güçlerden alınarak Merkezi Emniyet Güçleri'ne teslim edildiğini duyurdu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, bünyesinde gönüllülerin de bulunduğu "Özel Caydırıcı Güç" adlı milis güçten alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.

UMH İçişleri Bakanı Abdusselam Aşur, Mitiga Havalimanı'nda Ulaştırma Bakanı Vekili Hişam Buşukeyvat ile düzenlediği basın toplantısında, yapılan yeni düzenlemeler kapsamında havalimanının güvenliğinin bakanlığa bağlı "Özel Caydırıcı Güç"ten alınarak, yine bakanlığa bağlı Merkezi Emniyet Güçleri'ne teslim edildiğini belirtti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın talimatıyla havalimanında yeni güvenlik düzenlemeleri yapıldığına işaret eden Aşur, "Havalimanında emniyeti sağlayan güçleri yeniden düzenlemeye başladığımız mesajını vermek için buradayız." dedi.

Aşur, "Dün kurulan Çatışmaları Önleme Gücü de saldırıların tekrarlanmaması için havalimanının güvenliği ve korumasında bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Vekili Hişam Buşukeyvat, Mitiga Havalimanı'nda bir süredir uçuşların durduğunu hatırlatarak, düzenlemelerin uzun sürmeyeceğini, çalışmalar tamamlandıktan sonra uçuşların yeniden başlayacağını aktardı.

"Özel Caydırıcı Güç" bünyesinde sivil ve gönüllüleri barındırırken, Merkezi Emniyet Güçleri ise İçişleri Bakanlığına bağlı düzenli polis gücünden oluşuyor.

Başkentte güvenlik düzenlemeleri için harekete geçen UMH Başkanlık Konseyi, dün Trablus'ta çatışmaları önlemek ve emniyeti sağlamak için "Çatışmaları Önleme Gücü" adı altında yeni bir güç oluşturmuştu.

UMH Başkanlık Konseyinin başkentte güvenlik için kullandığı milis güçlerinin, merkezi yönetimin emirleri dışında hareket etmesi şiddet olaylarının tırmanmasına yol açmıştı.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayını geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Mitiga havalimanı Trablus

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