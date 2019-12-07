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Trablus'un güneyinde çatışmalar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

UMH birlikleri, El-Hallatat cephesinde, Hamza askeri üssüne doğru saldırı başlatan Hafter güçlerini durdurdu

LİBYA (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler ile Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar ikinci gününde devam ediyor.

Hafter güçlerinin, Trablus'un güneyindeki El-Hallatat cephesinde, Hamza askeri üssüne doğru ilerlemek için saldırı başlatması üzerine taraflar arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Hafter'in ilerleyişini durduran UMH güçleri, saldırının tekrarlanması ihtimaline karşın Hallatat cephesine takviye birlikler sevk etti.

Çatışmalarda can kaybı olup olmadığı konusunda taraflardan henüz açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Hallatat Libya

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