HABER

Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:26 | Son Güncelleme

UMH ile General Halife Hafter güçleri arasında başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde çatışmalar patlak verdi

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde şiddetli çatışmalar başladı.

UMH birliklerinin Hafter karşısında Trablus'ta son iki günde kaybettiği bazı mevzilerde denetimi yeniden sağlama girişiminin ardından taraflar arasında akşam saatlerinde Ayn Zara bölgesinde çatışmalar patlak verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hafter güçleri bölgede bilinen El-Kuheyli Cami ile bazı caddelerde kontrolü ele geçirdi.

Sivillerin yer aldığı ve çeşitli silahların kullanıldığı şiddetli çatışma nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinden çıkamadığı aktarıldı.

Ayn Zara'da başlayan çatışmaların geçen perşembeden bu yana yaşananlar arasında en şiddetlisi olduğu ifade ediliyor.

Hafter'e bağlı Askeri Enformasyon Bölümü'nden yapılan açıklamada ise birliklerin, Ayn Zara mahallelerinde sabit bir hızla ilerlediği ve El-Fıtra ile UMH'ya bağlı 42'nci Tugay'ın karargahını ele geçirdiği aktarıldı.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurduAcı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Gazeteci Hande Fırat'ın resim sergisine yoğun ilgiGazeteci Hande Fırat'ın resim sergisine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayn zara Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Olay! "Kabadayılık yaptı, tokat attım"

Olay! "Kabadayılık yaptı, tokat attım"

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.