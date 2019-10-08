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Trablus'un güneyinde yeniden sükunet hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Libya'nın başkenti Trablus, dün UMH ile Hafter güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından güne sakin başladı

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin dün akşam yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası başkent Trablus'u Giryan'a bağlayan El-Aziziye bölgesini ele geçirmesinin ardından başkent güne sakin başladı.

Dün akşam yaşanan yoğun çatışmaların ardından Trablus'un güneyinde bu sabah sükunet hakim.

UMH Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, Trablus'ta İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve ülkenin farklı bölgelerinden gelen yöneticilerle güvenlik konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

- Hafter güçleri ambulansı vurdu: 1 ölü

Öte yandan Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün Trablus'un güneyinde bir ambulansı vurması sonucu bir doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

UMH Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının vurduğu ambulansta bulunan Dr. Samir Süleyman es-Sebai'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Aziziye'de kontrol UMH güçlerinde

Libya'daki UMH, dün, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler ile girilen çatışmaların ardından birkaç gün önce kaybettiği Aziziye ile Sebia arasındaki bölgede yeniden kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Libya, son dönemde bir şiddet sarmalının içine girmişken BM'nin paylaştığı verilere göre, nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı. Çatışmaların başlamasından bugüne kadar 100 binden fazla Libyalı ise yerinden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus UMH

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