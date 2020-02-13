Trablus’un Mitiga Havalimanı Saldırılar Sonrası Kapatıldı

Libya’nın başkenti Trablus’un faaliyetteki tek havalimanı, Halife Hafter’e bağlı güçlerin roket saldırıları nedeniyle kapatıldı.

Trablus’un doğusunda yer alan Mitiga Havalimanı’nın saldırılardan hasar alıp almadığı henüz açıklık kazanmadı. Havalimanının faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

2014’te başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı’nın rakip isyancı gruplar arasındaki çatışmalar ve saldırılarda kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle, Mitiga yurt içi ve uluslararası uçuşlar için tek adres haline gelmişti.

Öte yandan Hafter güçlerinin ele geçirmeye çalıştığı Trablus’un merkezine de havan topu saldırısı düzenlendi. Reuters haber ajansına bilgi veren Sağlık Bakanlığı kaynakları bir kadının öldüğünü dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, Birleşmiş Milletler’in Misrata veya diğer havaalanlarını kullanması gerektiğini zira Mitiga Havalimanı’na gelen uçuşların güvenliğini sağlayamayacaklarını bildirmişti.

Mismari bu duruma gerekçe olarak Türkiye’nin Mitiga’yı üs olarak kullanmasını göstermişti.

Libya’daki BM temsilciliği de Hafter güçlerini, Libya’ya BM personelini getiren uçuşları engellemekle suçlamıştı

