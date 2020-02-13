HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trablus’un Mitiga Havalimanı Saldırılar Sonrası Kapatıldı

Trablus’un Mitiga Havalimanı Saldırılar Sonrası Kapatıldı

13.02.2020 19:42 | Son Güncelleme

Libya’nın başkenti Trablus’un faaliyetteki tek havalimanı, Halife Hafter’e bağlı güçlerin roket saldırıları nedeniyle kapatıldı. Havalimanının saldırılardan hasar alıp almadığı henüz açıklık kazanmadı

Trablus’un Mitiga Havalimanı Saldırılar Sonrası Kapatıldı

Libya’nın başkenti Trablus’un faaliyetteki tek havalimanı, Halife Hafter’e bağlı güçlerin roket saldırıları nedeniyle kapatıldı.

Trablus’un doğusunda yer alan Mitiga Havalimanı’nın saldırılardan hasar alıp almadığı henüz açıklık kazanmadı. Havalimanının faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

2014’te başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı’nın rakip isyancı gruplar arasındaki çatışmalar ve saldırılarda kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle, Mitiga yurt içi ve uluslararası uçuşlar için tek adres haline gelmişti.

Öte yandan Hafter güçlerinin ele geçirmeye çalıştığı Trablus’un merkezine de havan topu saldırısı düzenlendi. Reuters haber ajansına bilgi veren Sağlık Bakanlığı kaynakları bir kadının öldüğünü dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, Birleşmiş Milletler’in Misrata veya diğer havaalanlarını kullanması gerektiğini zira Mitiga Havalimanı’na gelen uçuşların güvenliğini sağlayamayacaklarını bildirmişti.

Mismari bu duruma gerekçe olarak Türkiye’nin Mitiga’yı üs olarak kullanmasını göstermişti.

Libya’daki BM temsilciliği de Hafter güçlerini, Libya’ya BM personelini getiren uçuşları engellemekle suçlamıştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
Suriye Parlamentosu'ndan 'Ermeni Soykırımı' kararıSuriye Parlamentosu'ndan 'Ermeni Soykırımı' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesi davasında karar!

Palu ailesi davasında karar!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişmi

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişmi

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Virüs şüphesi taşıyan gemi Kamboçya’da demirledi!

Virüs şüphesi taşıyan gemi Kamboçya’da demirledi!

Suriye Parlamentosu'ndan 'Ermeni Soykırımı' kararı

Suriye Parlamentosu'ndan 'Ermeni Soykırımı' kararı

Bu nasıl tevazu? 'Çok güzelim diye beni Tinder'dan attılar!'

Bu nasıl tevazu? 'Çok güzelim diye beni Tinder'dan attılar!'

Amazon'un genel merkezinde bomba paniği

Amazon'un genel merkezinde bomba paniği

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.