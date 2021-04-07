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Trabzon’a şehit ateşi düştü! Yürek yakan paylaşım

07.04.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra, üs yakınında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in (38) acı haberi memleketi Trabzon’a ulaştı. Baba Mehmet Gençcelep'in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde oğlunun üniformalı fotoğrafını 'Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Trabzon’a şehit ateşi düştü! Yürek yakan paylaşım

İzmir’den 1 yıl önce Konya’ya tayin olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in acı haberi memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi’ndeki evine ulaştı.

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Şehidin annesi Nuray Gençcelep’in 10 gün önce özlediği oğlunu görmek için Konya’ya gittiği öğrenildi. Acı haberi alan baba Mehmet Gençcelep de Konya’ya gitmek üzere evden ayrıldı. Şehidin Türk bayrağı asılan evine komşuları da taziye için geldi. Haberi alarak fenalaşan şehidin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.

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'ŞİMDİ TRABZON'UN GURURUSUN'

Baba Mehmet Gençcelep'in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde oğlunun üniformalı fotoğrafını 'Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

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Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, yarın Trabzon’da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Konya

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