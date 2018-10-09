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Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Trabzon'un Araklı ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gönüllü müezzin Şeref Güven'in (58) vasiyeti üzerine 1,5 ay önce kendi sesi ile kayda alınan 'sala' cami hoparlöründen yayınlandı.

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde 4 çocuk babası, emekli Şeref Güven, Kaymaklı Merkez Camii'nde çoğu kez gönüllü müezzinlik yaparak sala okudu. Güven, 1,5 ay önce okuduğu salayı kayda aldı, ölümü halinde cami hoparlöründen yayınlanmasını vasiyet etti. Güven, önceki hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine yakınları ses kaydını dün sabah Kaymaklı Merkez Camii imamı Murat Gençtürk'e götürdü. Şeref Güven'in kendi sesinden salası cami hoparlöründen yayınlandı. Şeref Güvenin sesinden kendi ölüm salası duyanları duygulandırdı. Güven, dün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaymaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Güzel sesi olması nedeniyle vatandaşların Şeref Güven'den camide ezan okumasını istediğini anlatan Gürol Güven, "Kendi sesi çok güzel olduğu için, köylüler tarafından sürekli cumalarda ezan okutulurdu. Genellikle ölüler için salaları babamın vermesi istenirdi. Ölmeden önce kendi vasiyetiydi. Öldüğünde kendi salasının da kendi sesinden olmasını istemişti. Biz de babamın isteğini kırmadık. Sağ olsun cami imamımız da bize müsaade etti. Sabah vakitlerinde salasını kendi sesinden verdik. Babam, köy halkı tarafından sevilen bir kişiydi. Bundan sonra da camide ezan ya da salaların ara ara babamın sesinden okunmasını istediler, biz de onun anısını bu şekilde yaşatacağız" dedi.

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'VASİYET ETTİ

Babasının salasını ölmeden 1,5 ay önce kaydettiklerini söyleyen Gürol Güven," Vasiyetini sürekli, yıllardan beri söylerdi. Sala okuduğu zamanlarda ben de ölürsem salam benim sesimden okunsun derdi. Sesini köylülerimiz çok beğendiği için, köylüler bu sesleri telefonlarına kaydetmişti zaten. En son kayıt ise ölmeden 1,5 ay önce yapılmıştı. O ses kaydıyla biz salasını okuttuk" diye konuştu.

Şeref Gürol'un ağabeyi Mustafa Güven de "Genelde cumalarda müezzinlik yapması ve salalarda sesi güzel olduğu için kendisinin okumasını isterlerdi. Kendi vasiyeti de bu yöndeydi. Ben ölürsem selamı kendim vereyim demişti. Bu vasiyeti de bizler yerine getirdik. Defnedilirken de kendi salasını kendisi verdi" ifadelerini kullandı.

Caminin imamı Murat Gençtürk ise "Kendisinin sesi çok güzeldi, salaları, ezanları okuyordu. Cemaatimiz de bundan memnun olurdu. Öldüğü zaman kendi salasını kendisi okuması yönünde bir vasiyeti vardı. Biz de cemaat olarak bu konuda istişare ederek böyle bir karar aldık ve uyguladık" dedi.

DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK

Mahallede oturan Naci Güven ise "Bizim böyle bir vasiyeti olduğundan haberimiz yoktu. Sabah kendi sesinden sala duyunca çok şaşırdık. Sorduk, soruşturduk vasiyeti buymuş diye öğrendik" diye konuştu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
allahım rahmet etsin...bu dünyadan göçtü...nur içinde yatsın...
Allah cc rahmet eylesin Ahirette uzun boylulardan olacak ,ne mutlu mekanı cennet olsun ,ailesininde başı sağolsun..güzel ülkemin güzel insanları...ne güzel vasiyet ama...
allah rahmet etsin inş. ne mübarek iş yapmış kendi selasını okumak her kulun aklına gelecekbirşey değil. sübhaallah
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