Trabzon Araklı'da sel! Dereler taştı, kara yolu ulaşıma kapandı

Şiddetli yağış Araklı ilçe merkezinin sahil kesiminde su baskınlarına neden olurken, iç kesimlerinde ise sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Trabzon-Bayburt karayolu Karadere yolunun 2. kilometresinde bulunan fındık fabrikası mevkiinde taşan dere suları ve rusubat nedeniyle Bayburt istikametine ulaşıma kapandı.

Başta Sanayi Sitesi olmak üzere ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşların özellikle dere kenarlarından uzak durması istendi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır