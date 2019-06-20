HABER

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı. JAK timleri dere boyu sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzon’da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner’in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken, selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise 300’ün üzerindeki ekibin katılımı ile sürüyor.

JAK kayıp 3 kişiyi arıyor
İlçede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon’un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE, Maçka komando ekipleri Araklı ilçesi Çamlıtepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’nda geçen 10 Mayıs’taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına katılan ve 2 arkadaşlarını şehit veren JAK timi de selde arama çalışmalarına katılan ekipte yer alıyor.
JAK tabur komutanı Binbaşı Burak Özer, 31 kişilik ekiple olay yerinden suyun döküldüğü denize kadar her alanın didik didik dalgıç ve dağcı ekip tarafından aranacağını belirtti.

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.