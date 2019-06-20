Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı. JAK timleri dere boyu sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner’in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken, selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise 300’ün üzerindeki ekibin katılımı ile sürüyor.