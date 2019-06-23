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Trabzon Araklı’daki selde ölü sayısı 8’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8’e yükseldi.

Trabzon Araklı’daki selde ölü sayısı 8’e yükseldi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8’e yükseldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen ceset, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araklı Çamlıktepe Mahallesi’nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8’e yükseldi. Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişiden kimlikleri belli olan 7 kişi şöyle:
"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner"

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