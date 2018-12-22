"Trabzon Botanik"te bitki kütüphanesi oluşturuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapılan 11 bin 4 bitkiye sahip "Trabzon Botanik" bünyesinde bitki kütüphanesi oluşturuldu.

Ortahisar ilçesi Çamoba Mahallesi'ndeki 103 dönüm alanda oluşturulan, 194 çeşitten 1600 ağaç ve 36 türde 9 bin 404 çalı olmak üzere 11 bin 4 bitki dikilen parkın içerisinde bitki kütüphanesi kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik'i ziyaret ederek, bitki kütüphanesinde incelemede bulundu.

Çok önemli bir kaynak teşkil edecek kütüphanenin açılışa hazır olduğunu, yakın zamanda kök müzesinin de açılışa hazır hale geleceğini belirten Gümrükçüoğlu, bu parkın her yönüyle Trabzon'a değer kazandırdığını vurguladı.

Gümrükçüoğlu, bu önemli alanı her açıdan zenginleştirmeye devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzon Botanik bünyesinde ihtisas kütüphanesi olarak bitki kütüphanesi oluşturduk. Bitki ile alakalı tüm konuları içeren kütüphanemiz 1500 kitapla açılışa hazırlandı. Kütüphanemizde genel botanik, orman, bitki, toprak, bitki besleme, bitki hastalık ve zararlıları, şifalı bitkiler ile tarım ve hayvancılık konulu bölümler bulunmakta. Kütüphanemiz öğrencilere, araştırmacılara ve meraklılara sıcak ve huzurlu bir ortam sunmaktadır."

