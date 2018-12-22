HABER

"Trabzon Botanik"te bitki kütüphanesi oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 16:26 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesince oluşturulan ve 11 bin 4 bitkiye sahip park bünyesinde genel botanik, orman, bitki, toprak, bitki besleme, bitki hastalık ve zararlıları, şifalı bitkiler ile tarım ve hayvancılık konularında 1500 kitabın yer aldığı kütüphane kuruldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapılan 11 bin 4 bitkiye sahip "Trabzon Botanik" bünyesinde bitki kütüphanesi oluşturuldu.

Ortahisar ilçesi Çamoba Mahallesi'ndeki 103 dönüm alanda oluşturulan, 194 çeşitten 1600 ağaç ve 36 türde 9 bin 404 çalı olmak üzere 11 bin 4 bitki dikilen parkın içerisinde bitki kütüphanesi kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik'i ziyaret ederek, bitki kütüphanesinde incelemede bulundu.

Çok önemli bir kaynak teşkil edecek kütüphanenin açılışa hazır olduğunu, yakın zamanda kök müzesinin de açılışa hazır hale geleceğini belirten Gümrükçüoğlu, bu parkın her yönüyle Trabzon'a değer kazandırdığını vurguladı.

Gümrükçüoğlu, bu önemli alanı her açıdan zenginleştirmeye devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzon Botanik bünyesinde ihtisas kütüphanesi olarak bitki kütüphanesi oluşturduk. Bitki ile alakalı tüm konuları içeren kütüphanemiz 1500 kitapla açılışa hazırlandı. Kütüphanemizde genel botanik, orman, bitki, toprak, bitki besleme, bitki hastalık ve zararlıları, şifalı bitkiler ile tarım ve hayvancılık konulu bölümler bulunmakta. Kütüphanemiz öğrencilere, araştırmacılara ve meraklılara sıcak ve huzurlu bir ortam sunmaktadır."

PARTNERKraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!Kraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!
Yunus polislerinin şüphelendiği kişi, cezaevi firarisi çıktıYunus polislerinin şüphelendiği kişi, cezaevi firarisi çıktı
Bakırköy'de miting başladı (1)Bakırköy'de miting başladı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bitki kütüphanesi Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Trabzon Trabzon Botanik Trabzon Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

Yoğun bakımda dehşet!

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.