Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Zorluoğlu 241 bin 999, İYİ Parti adayı Atakan Aksoy 112 bin 967 oy aldı.

-Zorluoğlu'nun özgeçmişi-

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi ise Trabzon ile İstanbul'da okuyan Zorluoğlu, üniversiteyi de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde okudu. Yüksel lisansını da Notting-ham Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Mülki İdari Amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. 1997-2003 yılları arasında Mersin Gülnar ve Bingöl Genç Kaymakamlığı, 2003-2012 yılları arasında ise Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı vekilliğine atandı. Mart 2015-Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, Temmuz 2017-Kasım 2018 tarihleri arasında ise Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan Zorluoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

