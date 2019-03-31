HABER

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:24 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Zorluoğlu 241 bin 999, İYİ Parti adayı Atakan Aksoy 112 bin 967 oy aldı.

-Zorluoğlu'nun özgeçmişi-

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi ise Trabzon ile İstanbul'da okuyan Zorluoğlu, üniversiteyi de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde okudu. Yüksel lisansını da Notting-ham Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Mülki İdari Amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. 1997-2003 yılları arasında Mersin Gülnar ve Bingöl Genç Kaymakamlığı, 2003-2012 yılları arasında ise Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı vekilliğine atandı. Mart 2015-Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, Temmuz 2017-Kasım 2018 tarihleri arasında ise Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan Zorluoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandıKaraman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandı
Erzincan'da 15 yıl sonra MHP kazandı; yeni başkan Bekir AksunErzincan'da 15 yıl sonra MHP kazandı; yeni başkan Bekir Aksun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.