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Trabzon Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Murat Zorluoğlu, Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'ndan görevi devraldı

Trabzon'da AK Parti'den Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Murat Zorluoğlu göreve başladı.

Trabzon Adliyesindeki İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Zorluoğlu, devir teslim töreni için Trabzon Büyükşehir Belediyesine geldi.

Belediye girişinde personel ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Zorluoğlu, ilgililerle selamlaşarak sohbet etti.

Mevcut Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da Zorluoğlu ve beraberindekileri makamında karşıladı.

Zorluoğlu'nun tebrik eden ve görevinde başarılar dileyen Gümrükçüoğlu, başkanlık rozeti ile belediyenin faaliyet ve son durumunu aktaran kitapçıkları teslim etti.

Zorluoğlu da eski Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bugün benim için, şehrimiz için özel bir gün. Mübarek de bir gün. Cuma günü bismillah diyoruz ve söz verdiğimiz gibi süratle hem yeni yönetim anlayışımızı hem de projelerimizi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Seçimler tamamlandı, neticeler itibariyle şehrimize, milletimize hayırlı olsun. İlimizden seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı yürekten tebrik ediyor hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çok güzel bir kampanya dönemi geçirildiğini anlatan Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara ve seçim kampanya dönemine destek veren herkese teşekkür etti.

- Trabzonspor'a destek çağrısı

Zorluoğlu, başlattığı yeni kampanya hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"Malumunuz bizim geleneğimizde var. Yeni göreve başlayan idarecilere insanlar gelirken hediye, çiçek, çikolata getiriyorlar. Bu güzel bir gelenek. Hediyeleşmek karşılıklı olursa daha da güzel oluyor. Buradan bu seferlik farklı kampanyamızı bu manada kamuoyu ile sizler vasıtasıyla paylaşmak istiyoruz. Biz diyoruz ki 'Tebrikleriniz Trabzonspor'umuza desteğe dönüşsün' ve özellikle ziyaretçilerimden istirham ediyorum çiçek, çikolata benzeri hediyeler getirmek yerine sosyal medya hesabımdan da paylaştığım Trabzonspor'un hesabına gönüllerinden geçen bir meblayı bağış olarak yatırırlarsa beni, eminim ki şehri çok daha mutlu ederler. Dekontu ile ziyaretime gelen değerli hemşehrilerimle de resim çektirip sosyal medya hesabımdan yayınlayacağımı da ilan ediyorum."

Trabzon'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan onur duyduğunu da vurgulayan Zorluoğlu, tekrar Gümrükçüoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Zorluoğlu, kampanyanın ilk göstergesi olarak da Gümrükçüoğlu'na çiçek yerine Trabzonspor'un hesabına yatırdığı bir miktar paranın dekontunu takdim etti.

Devir teslim törenine, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, ilçe belediye başkanları ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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