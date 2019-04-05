Trabzon Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni

Zorluoğlu da eski Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bugün benim için, şehrimiz için özel bir gün. Mübarek de bir gün. Cuma günü bismillah diyoruz ve söz verdiğimiz gibi süratle hem yeni yönetim anlayışımızı hem de projelerimizi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Seçimler tamamlandı, neticeler itibariyle şehrimize, milletimize hayırlı olsun. İlimizden seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı yürekten tebrik ediyor hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Zorluoğlu'nun tebrik eden ve görevinde başarılar dileyen Gümrükçüoğlu, başkanlık rozeti ile belediyenin faaliyet ve son durumunu aktaran kitapçıkları teslim etti.

Belediye girişinde personel ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Zorluoğlu, ilgililerle selamlaşarak sohbet etti.

Çok güzel bir kampanya dönemi geçirildiğini anlatan Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara ve seçim kampanya dönemine destek veren herkese teşekkür etti.

- Trabzonspor'a destek çağrısı

Zorluoğlu, başlattığı yeni kampanya hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"Malumunuz bizim geleneğimizde var. Yeni göreve başlayan idarecilere insanlar gelirken hediye, çiçek, çikolata getiriyorlar. Bu güzel bir gelenek. Hediyeleşmek karşılıklı olursa daha da güzel oluyor. Buradan bu seferlik farklı kampanyamızı bu manada kamuoyu ile sizler vasıtasıyla paylaşmak istiyoruz. Biz diyoruz ki 'Tebrikleriniz Trabzonspor'umuza desteğe dönüşsün' ve özellikle ziyaretçilerimden istirham ediyorum çiçek, çikolata benzeri hediyeler getirmek yerine sosyal medya hesabımdan da paylaştığım Trabzonspor'un hesabına gönüllerinden geçen bir meblayı bağış olarak yatırırlarsa beni, eminim ki şehri çok daha mutlu ederler. Dekontu ile ziyaretime gelen değerli hemşehrilerimle de resim çektirip sosyal medya hesabımdan yayınlayacağımı da ilan ediyorum."