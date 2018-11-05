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Trabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

TRABZON Büyükşehir Belediyesi, kentte defin işlemi 5 yılı geçen mezarlar için tahsis ücreti çıkarıldığı ve ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Trabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmış

TRABZON, (DHA)- TRABZON Büyükşehir Belediyesi, kentte defin işlemi 5 yılı geçen mezarlar için tahsis ücreti çıkarıldığı ve ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Konu hakkında 2 ay önce alınan Meclis kararının yanlış yorumlandığı belirtilen açıklamada, "Mezar tahsis belgesi olmayan definli mezarların üzerine yeni gömü yapılacağı iddiası kesinlikle doğru değildir. Bu kararı mezar tahsis belgesi alınmamış mezar yerlerine yeni gömü yapılacak biçiminde yorumlamak ve 'Büyükşehir ölülere borç çıkardı' şeklinde değerlendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir" denildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mezarlıklarla ilgili alınan karar tartışma yarattı. Mecliste alınan kararla, cenaze definlerinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş ancak herhangi bir mezar tahsis bedeli ödenmemiş kişilerin yakınlarına 2021 yılına kadar süre tanındı. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan Meclis gündemine gelen maddeye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kentte defin işlemi 5 yılı geçen mezarlar için tahsis ücreti çıkarıp, ücreti ödeyemeyenlerin de mezarına yeni defin yapılacağı iddia edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak kararın yanlış yorumlandığı belirtti.
Açıklamada, 'Büyükşehir ölülere borç çıkardı' yorumlarının iyi niyetli yaklaşım olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bazı gazete ve internet sitelerinde çıkan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Eylül tarihli oturumunda mezarlıklarla ilgili alınan karar yanlış yorumlanmış ve kamuoyu doğru bilgilendirilmemiştir. Konunu aslı şudur: '12.09.2018 tarih 6971 sayılı kararda; Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sahibi olduğu mezarlıklarda, cenaze defninin üzerinden 5 yıl geçmiş, ancak mezar tahsis bedeli ödenmemiş mezar yerleri için 500 TL ücret alınır. (Meclis kararı kesinleştikten sonra 01.01.2021 tarihine kadar uygulanır. 01.01.2021 tarihinden sonra yetkili kurum ve kuruluşlardan uygulama için görüş alınacaktır) denilmektedir. Bu tür kararlar geçmiş dönemlerde de Meclis tarafından alınmıştır. Bu kararı mezar tahsis belgesi alınmamış mezar yerlerine yeni gömü yapılacak biçiminde yorumlamak ve 'Büyükşehir ölülere borç çıkardı' şeklinde değerlendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Trabzon'da bulunan Sülüklü ve Bahçecik mezarlıklarındaki mezar yerlerinin bir kısmının mezar tahsis belgesi bulunmamaktadır."
'İDDİA KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR'
Mezarların üzerine yeni gömü yapılacağı iddiasının kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"Vatandaşlardan gelen talep üzerine mezar tahsis belgesi bulunmayan mezar yerlerine cüzi bir ödeme yapılmak suretiyle bu belgenin verilmesi işlemine Meclis kararına göre başlanılmıştır. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 500 TL karşılığında definli mezar yerlerinin mezar tahsis belgesini alabilirler. Mezar tahsis belgesi olmayan definli mezarların üzerine yeni gömü yapılacağı iddiası kesinlikle doğru değildir. Sadece mezar tahsis belgesi olmayan vatandaşlarımız mevcut mezarlarıyla ilgili olarak herhangi bir tasarrufta bulunma hakkına sahip olmayacaklardır. Ayrıca henüz gömü yapılmayan, ancak etrafı çevrilip mezar tahsis belgesi alınmamış olan yerlerin ücretleri ise tahsil edilecektir."

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Trabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmışTrabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmışTrabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmışTrabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmış

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